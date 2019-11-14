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Движение по проспекту Дружбы Курска откроют до 1 декабря

Проезд будет сквозным
Движение по проспекту Дружбы Курска откроют до 1 декабря

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Движение по проспекту Дружбы планируется открыть до 1 декабря. Об этом на совещании в Доме Советов сообщил Станислав Набоко – заместитель губернатора Курской области. Проезд будет сквозным.

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