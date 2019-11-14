Лента новостей / В регионе Вчера, 08:29 Движение по проспекту Дружбы Курска откроют до 1 декабря Проезд будет сквозным Читайте также 500 миллионов выделили Курской области на строительство дороги на проспекте Дружбы В Юго-западном микрорайоне Курска реорганизуют движение На улице Обоянской закрыто движение Движение по проспекту Дружбы планируется открыть до 1 декабря. Об этом на совещании в Доме Советов сообщил Станислав Набоко – заместитель губернатора Курской области. Проезд будет сквозным. +0 -0