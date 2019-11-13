Курский «Авангард» на выезде вырвал победу у «Нефтехимика»
В воскресенье куряне проведут последний домашний матч в этом году
На гол Дмитрия Мичуренкова гости ответили точным ударом Дмитрия Коробова.
«Авангард» набрал 25 очков, но остаётся на 12-й позиции в турнирной таблице.
В воскресенье куряне проведут последний домашний матч в этом году. Соперником будет ярославский «Шинник». Попасть на эту игру можно будет совершенно бесплатно. Кроме того, болельщиков будут угощать солдатской кашей и горячим чаем.