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Курский «Авангард» на выезде вырвал победу у «Нефтехимика»

В воскресенье куряне проведут последний домашний матч в этом году
Курский «Авангард» на выезде вырвал победу у «Нефтехимика»

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В 23-м туре ФНЛ курский «Авангард» на выезде вырвал победу у нижнекамского «Нефтехимика». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол Дмитрия Мичуренкова гости ответили точным ударом Дмитрия Коробова.

«Авангард» набрал 25 очков, но остаётся на 12-й позиции в турнирной таблице.

В воскресенье куряне проведут последний домашний матч в этом году. Соперником будет ярославский «Шинник». Попасть на эту игру можно будет совершенно бесплатно. Кроме того, болельщиков будут угощать солдатской кашей и горячим чаем. 

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