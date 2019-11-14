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В Курской области утилизировали две тонны небезопасного сухого молока

Также курское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за фальсификат

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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в рамках межведомственного взаимодействия приняли участие в оперативно-розыскных мероприятиях, инициированных региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в отношении молокоперерабатывающего предприятия ООО «Курскмаслопром» в Октябрьском районе.

При осмотре производственных помещений инспекторы Россельхознадзора выявили на хранении две тонны сухого обезжиренного молока, белорусского производства, на которое отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

В ходе проверки от продукции предприятия (масло сливочное несолёное «Бабушкино золото», «Серебро», «Традиционное»)  отобрали пробы и направили в лабораторию для проведения исследований по показателям качества и безопасности. 

В результате экспертизы в образце масла сливочного несолёного «Бабушкино золото», отобранном от партии общим весом 520 кг, обнаружили признаки фальсификации: растительные масла и жиры на растительной основе.

За выпуск фальсификата управление Россельхознадзора оштрафовало «Курскмаслопром» на 100 тысяч рублей и выдало постановление об утилизации выявленной небезопасной продукции.

Предприятие под контролем управления Россельхознадзора утилизировало партию сухого обезжиренного молока, признанного небезопасным на основании отсутствия документов, подтверждающих благополучие места выхода продукции.
 
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