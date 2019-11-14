В Курской области утилизировали две тонны небезопасного сухого молока

Также курское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за фальсификат

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в рамках межведомственного взаимодействия приняли участие в оперативно-розыскных мероприятиях, инициированных региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в отношении молокоперерабатывающего предприятия ООО «Курскмаслопром» в Октябрьском районе.При осмотре производственных помещений инспекторы Россельхознадзора выявили на хранении две тонны сухого обезжиренного молока, белорусского производства, на которое отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.В ходе проверки от продукции предприятия (масло сливочное несолёное «Бабушкино золото», «Серебро», «Традиционное») отобрали пробы и направили в лабораторию для проведения исследований по показателям качества и безопасности.В результате экспертизы в образце масла сливочного несолёного «Бабушкино золото», отобранном от партии общим весом 520 кг, обнаружили признаки фальсификации: растительные масла и жиры на растительной основе.За выпуск фальсификата управление Россельхознадзора оштрафовало «Курскмаслопром» на 100 тысяч рублей и выдало постановление об утилизации выявленной небезопасной продукции.Предприятие под контролем управления Россельхознадзора утилизировало партию сухого обезжиренного молока, признанного небезопасным на основании отсутствия документов, подтверждающих благополучие места выхода продукции.