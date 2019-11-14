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Сформирован полный перечень предложений, озвученных участниками форсайт-сессии по проекту Правил благоустройства Курска

Все предложения передали в городскую комиссию по проведению публичных слушаний
Сформирован полный перечень предложений, озвученных участниками форсайт-сессии по проекту Правил благоустройства Курска

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Сформирован полный перечень предложений, озвученных участниками форсайт-сессии по проекту Правил благоустройства территории Курска.

Представители управляющих компаний, общественники, архитекторы, дизайнеры, руководители структурных подразделений горадминистрации и муниципальных учреждений, работающих в различных сферах городского хозяйства обсуждали проект документа 9 ноября в «Точке кипения» КГУ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все предложения передали в городскую комиссию по проведению публичных слушаний, где их тщательно изучат. Итоговый протокол опубликуют и направят в Курское городское Собрание. Там депутаты его рассмотрят и утвердят. 

С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте городской администрации.

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