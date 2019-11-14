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Курских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую новогоднюю витрину

Заявки принимаются с 1 по 15 декабря в отделах по развитию потребительского рынка 
Курских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую новогоднюю витрину

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В декабре в Курске вновь проведут традиционный городской конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий потребительской сферы.

Участие в конкурсе могут принять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей, общепитом и бытовым обслуживанием.

Жюри оценит праздничное оформление объектов по номинациям: комплексное оформление здания и прилегающей территории, витрины, интерьера, новогодней ели, лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия.

Лучшие коллективы отметят дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками.

Заявки принимаются с 1 по 15 декабря в отделах по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администраций округов (по месту нахождения предприятия потребительской сферы) по адресам: ул. Станционная, 15, каб. 6, ул. Парковая, 1, каб. 308 и ул. А. Невского, 5, каб. 304.

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