«Новотранс» отметился новым рекордом отрасли
В октябре было начато строительство Балтийского вагоноремонтного завода, на котором планируется ремонтировать по 2500 вагонов разного типа в месяц.
Основной деятельностью предприятия является ремонт вагонов различных типов, ремонт платформ, капитальный ремонт колёсных пар, а так же ремонт дампкаров. Добиться рекорда удалось благодаря совершенствованию существующих технологий и внедрению новых, а так же минимизации простоев, сообщает «РЖД-Партнер».
Павел Алёшин, генеральный директор ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», рассказал о том, как обстоят дела на подведомственной ему территории сегодня. Введена в эксплуатацию вторая очередь участка «Вагоноколёсная мастерская», который мощность которой 3,3 тысячи колёсных пар в год. Напомним, что первая очередь данного участка была введена в эксплуатацию два года назад и её мощность составляла 20 тысяч колёсных пар в год. Завершается постройка второй очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия, сдача в эксплуатацию которой планируется на начало 2020 года, что позволит повысить производительность до двух с половиной тысяч вагонов в месяц, а так же увеличить количество рабочих мест до 1550 сотрудников, рассказал Алёшин.
Фокус на непрерывную работу в области качества и ввод новых опциональных сервисов для своих клиентов позволили Новотранс занять 14% российского рынка ремонтов грузовых вагонов в целом и 44% - непосредственно на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.
Президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, рассказал о некоторых стратегических планах компании. Совокупные плановые показатели, которых должны достичь все подразделения компании к середине 2021 года, находятся на уровне 9,5 тысяч отремонтированных вагонов и 10 тысяч отремонтированных колёсных пар ежемесячно. Добиться этого планируется за счёт увеличения сети собственных пунктов текущего отцепочного ремонта. Увеличение производственной мощности планируется за счёт введения в эксплуатацию второй очереди КВРП уже к маю 2020 года. В минувшем октябре было начато строительство Балтийского вагоноремонтного завода, на котором планируется ремонтировать по 2500 вагонов разного типа в месяц.