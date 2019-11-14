Большинство школьных маршрутов в Курске опасны для жизни

ТАКТ".Дорога до школы не должна вызывать у учащихся страх за своё здоровье и безопасность. Однако зачастую случается наоборот. На пути к образовательному учреждению детям встречаются открытые люки, ветхие конструкции, заброшенные стройки и гаражи. Активисты регионального штаба ОНФ отправились в рейд по проблемным маршрутам, сообщает телеканал "
Школа №47 находится в микрорайоне «Волокно». Путь пролегает через неосвещённую территорию, застроенную гаражами. А весной и глубокой осенью детям впору обувать резиновые сапоги – ведь асфальта на подходе к школе нет.
Кстати, здесь учатся не только юные куряне, но и дети, проживающие в соседней деревне Ворошнево. Чтобы попасть на уроки, им приходится добираться через полузаброшенный участок, тёмный подземный переход и неосвещённую гаражную территорию. Не каждый взрослый решится пройти здесь в тёмное время суток.
Альтернатива этой дороге есть - через оживлённую трассу по лестнице, ведущей, по сути в никуда. Вывод однозначен: обе дороги небезопасны.
Дмитрий Гулиев, депутат курского городского собрания, активист ОНФ: «Полное отсутствие освещения, не оборудован пешеходный переход через очень оживлённую дорогу, объездную так называемую. Мы можем однозначно там сделать вывод, что на должном уровне вопросы безопасности при проектировании и при дальнейшем обустройстве проработаны не были».
В Моковской школе проблемы другого характера. Рядом с образовательным учреждением проходит дорога, где уже неоднократно случались ДТП. Нерегулируемый пешеходный переход ситуацию не спасает, отмечают местные жители.
- Опасен, конечно. Потому что есть недисциплинированные водители, которым по той или иной причине надо спешить, обгонять. Вообще считают, что это не для них – соблюдать.
- А знаки тут никакой роли не имеют. Они, водители, не реагируют ни на какие эти знаки, ни на пешеходный переход.
Елена Полякова, директор МОУ «Моковская средняя общеобразовательная школа»: «Наш вот этот переход получается местом боёв каких-то постоянно. Не то что нашего ребёнка тут сбили, тут постоянно аварии, постоянно сбивают людей».
Сергей Сухочев, председатель совета отцов при уполномоченном по Курской области: «Из-за этого дети каждый день играют в лотерею, можно так сказать. На пути к знаниям они подвергают опасности свою жизнь и нервы родителей. Установить светофор. Сделать регулируемый пешеходный переход, потому как водители более будут реагировать на запрещающий сигнал светофора».
Общественники разделяют точку зрения местных жителей и намерены в дальнейшем добиваться на этом участке установки светофоров.
Ещё один «минус», по мнению экспертов - отсутствие полноценных тротуаров. Детям и взрослым несколько сотен метров приходится идти прямо по дороге, вплотную прижимаясь к обочине.
- Здесь приходится детям и людям вообще ходить по бордюру. Нет не то что тротуара, хотя бы организовали тропку.
На данный момент отдельные школьные маршруты в Курске опасны для жизни, признают представители ОНФ.
Большинство школьных маршрутов в Курске опасны для жизни
На пути к образовательному учреждению детям встречаются открытые люки, ветхие конструкции, заброшенные стройки и гаражи