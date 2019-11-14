  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске проходит 20-й музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова

На протяжении пяти дней в стенах Свиридовского центра искусств будут звучать произведения знаменитого курянина, а также произведения, которые он любил сам

Читайте также

12 ноября в областном центре стартовал юбилейный музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора Георгия Свиридова. На протяжении пяти дней в стенах Свиридовского центра искусств будут звучать произведения знаменитого курянина, а также произведения, которые он любил сам. Первый день фестиваля собрал большое количество ценителей творчества Свиридова. Среди них - губернатор Курской области, сообщает телеканал "ТАКТ".

Уроженец курской земли Георгий Васильевич Свиридов – выдающийся русский композитор, пианист, а также общественный деятель. Его музыку несколько десятилетий ежедневно слушает вся Россия, и не только Россия. Именно его мелодии «Время, вперед!» было суждено стать предвестником и символом всех главных новостей за последние полвека. Имя Георгия Свиридова почитается в Курске особо - на протяжении уже 20 лет Курская филармония проводит музыкальный фестиваль в честь знаменитого земляка. Юбилейный собрал в Свиридовском центре искусств большое количество почитателей его творчества.

Елена Спасская, заместитель директора Курской филармонии: «Двадцатый юбилейный фестиваль. Это целая эпоха, это целый этап в жизни нашего города, нашей культуры. Выросло целое поколение слушателей. Они приходят в наши залы. Приходят не только люди старшего поколения, но все чаще видим молодые лица. И мы очень хотим, чтобы имя Свиридова было им дорого».

Имя Свиридова дорого не только курянам, а многим музыкантам России. Ежегодно приезжают в Курск, чтобы выразить почтение его творческому наследию.

Олег Сычёв, солист Мариинского театра: «Он воспевал исконную Русь. Он создал такой звуковой образ Руси. Такой вот метафизический образ Руси – застывший храм. Когда я слушаю эту музыку – я не могу себе представить ничего другого кроме русской земли. Кроме церквей, кроме бескрайних равнин, заснеженных огромных просторов. Это композитор русской души».

Ксения Мусланова , солистка тетра театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко: «Курск уже стал Родным для меня городом. Меня приглашали сюда и в качестве члена жюри и на мастер-классы. Я была лауреатом конкурса Свиридовского, а сегодня я солистка фестиваля, что для меня особенно трепетно, важно и тепло. И мне кажется, что публика меня уже узнает. Мне очень приятно сюда приезжать».

Среди ценителей творчества выдающегося композитора – губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «С именем Свиридова практически с детства знаком. Потому что моя мама, когда училась тогда еще в музучилище имени Свиридова, я появился на свет. Она одновременно училась и потом преподавала. И музыка, можно сказать, была с пеленок в нашем доме. Но если говорить серьезно, то, насколько я знаком с историей, люди только после ухода Свиридова до конца осознали, насколько богатое наследие оставил этот знаменитый и великий композитор»

Юбилейный фестиваль рассчитан на пять дней. В день открытия звучала музыка русских композиторов, произведения которых любил сам Георгий Свиридов. Симфонический оркестр Курской филармонии исполнил оркестровые миниатюры Михаила Глинки и Петра Чайковского. Во втором отделении к оркестру присоединились солисты Мариинского театра, а также театра Станиславского и Немировича.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске в Пролетарском сквере открыли отреставрированный монумент «Скорбящая мать»

«Воробьёв на улице Воробьёва». Курян приглашают на литературную прогулку

Пьяный курянин украл у соседки пекинеса через форточку

Снег в Курске будут складировать на 11 площадках

Курская область. Прокуратура пытается заставить суджанскую администрацию включить фонари на улицах

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске