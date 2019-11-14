Курские полицейские вышли в рейд с советом отцов

Не обошлось без протоколов об административном правонарушении

Правоохранители и родители приняли решение усилить контроль за детьми в Курске. Совет отцов в нашем городе появился более года назад, а с сентября работает под эгидой Уполномоченного по правам ребёнка Курской области. Мужчины сами изъявили желание помогать полиции, чтобы знать, чем занимаются их дети.В соответствии с законом несовершеннолетние могут находиться вне дома после десяти вечера исключительно в сопровождении родителей или законных представителей. Во время рейда группа проверила торговые центры, игровые салоны, патрулировала центральные улицы города.В результате после 10 вечера задержали двух подростков. Первый ехал домой от частного репетитора, другой просто решил прогуляться один по ночному городу. Полицейские помогли детям скорее вернуться домой, к родителям. Взрослым, которые приехали за ними объяснили, что отпускать детей гулять ночью одних не только опасно, но и противозаконно. Не обошлось и без протоколов об административном правонарушении.Совместные рейды курского совета отцов и полицейских проводятся регулярно и позволяют взглянуть на проблему безнадзорности несовершеннолетних более широко. Стражи порядка призывают всех родителей чаще интересоваться тем, как проводит своё время подрастающее поколение, их кругом общения. Вовремя полученная взрослыми информация не только поможет уберечь подростков от криминала и плохих компаний, но и поможет наладить семейные отношения.