В Курской области мать-алкоголичку лишили родительских прав
Ребёнок на протяжении трёх лет обучается в интернате
Ребёнок на протяжении трёх лет обучается в учреждении и находился на полном государственном обеспечении. Мать сына не навещает, относится к нему безразлично и ведёт аморальный образ жизни. В течение этих трёх лет с ней проводилась реабилитационная работа, женщина неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, но вновь начала злоупотреблять алкоголем. Не трудно догадаться, что в доме у так называемой "матери" антисанитарные условия.
При этом её трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Прокурор Золотухинского района направил в суд исковое заявление о лишении женщины родительских прав.
Требования прокурора удовлетворены. Также селянка должны выплатить алименты на содержание сына.