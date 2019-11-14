В Курской области мать-алкоголичку лишили родительских прав

Ребёнок на протяжении трёх лет обучается в интернате

31-летнюю жительницу Золотухинского района по иску прокурора лишили родительских прав. В районную прокуратуру обратились представители школы-интерната, где воспитывается её 13-летний сын. Они сообщили, что мать мальчика уклоняется от исполнения родительских обязанностей.Ребёнок на протяжении трёх лет обучается в учреждении и находился на полном государственном обеспечении. Мать сына не навещает, относится к нему безразлично и ведёт аморальный образ жизни. В течение этих трёх лет с ней проводилась реабилитационная работа, женщина неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, но вновь начала злоупотреблять алкоголем. Не трудно догадаться, что в доме у так называемой "матери" антисанитарные условия.При этом её трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Прокурор Золотухинского района направил в суд исковое заявление о лишении женщины родительских прав.Требования прокурора удовлетворены. Также селянка должны выплатить алименты на содержание сына.