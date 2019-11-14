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В Курске подростки продавали украденные сигареты

Отвечать за свои проступки юным преступникам придётся уже по всей строгости закона

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В Курске полицейские задержили подростков, которые продавали украденные сигареты. 

Всё началось с кражи из магазина на улице Почтовой. Ночью злоумышленники взломали дверь торгового павильона и вынесли 700 пачек сигарет и 3 блока жевательных резинок. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Помещение не было оборудовано системой сигнализации, поэтому о преступлении стало известно только утром.

Полицейские изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения и создали фото-ориентировку. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 17-летние подростки. Молодые люди не стали отрицать свою вину. Парни признались, что продали похищенные сигареты знакомым, выручив чуть больше 10 тысяч рублей. Поделив деньги поровну, друзья потратили их на собственные нужды. Один из них приобрёл новый сотовый телефон.

Во время расследования выяснилось, что один из задержанных несколько месяцев назад совершил аналогичное преступление. Ночью он проник в сервисный павильон на улице Дзержинского и вынес оттуда 6 мобильных телефонов, 2 планшета и 2 ноутбука. Часть техники продал на запчасти, а остальное обменял на игровой компьютер. После кражи предприниматели в полицию не обращались, но теперь, когда все обстоятельства удалось установить, могут рассчитывать на возмещение нанесённого ущерба.

По всем фактам возбуждены уголовные дело. Отвечать за свои проступки юным преступникам придётся уже по всей строгости закона. Уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет.

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