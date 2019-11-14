Есть шанс. Блогер-урбанист Илья Варламов поделился впечатлениями от поездки в Курск

Илья Варламов выложил в своём Инстаграм короткий пост о своём визите в Курск

Блогер-урбанист Илья Варламов выложил в своём Инстаграм короткий пост о своём визите в Курск."Современный Курск, - пишет блогер, - в России почти ничем не известен. У людей город ассоциируется в первую очередь с подводной лодкой и Великой Отечественной войной. А Курску есть, чем удивить! Например, ни в одном другом городе России вы не встретите столько торговых центров! Здесь даже саудовский Эр-Рияд позавидует. А где ещё в мире на главной улице на автобусной остановке будет 64!!! разных маршрута! Ни один транспортный узел Нью-Йорка или Лондона не может похвастаться таким разнообразием направлений! А ещё тут на каждой трамвайной остановке продают цветы. А если цветы не продают, то значит нет и самой остановки. То есть, она есть, но нет павильона для ожидания транспорта.А если серьёзно, в Курске много проблем. В первую очередь с транспортом, общественными пространствами и исторической архитектурой. Городом много лет не занимались, но сейчас есть шанс».Шансы Варламов увидел в подготовке к тысячелетию Курска, которое наш город отметит в 2032."1000-летний город должен быть в хорошей форме", - заключил урбанист и пообещал вскоре представить подробный рассказ о нашем городе.