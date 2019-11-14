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Курская область. Прокуратура пытается заставить суджанскую администрацию включить фонари на улицах

Суд обязал суджанскую администрацию обеспечить бесперебойное уличное освещение, но решение суда власти пока выполнять не спешат
Курская область. Прокуратура пытается заставить суджанскую администрацию включить фонари на улицах

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В Суджанском районе прокуратура пытается заставить органы местного самоуправления исполнить судебные решения об организации уличного освещения.  

Ранее по результатам проверки районный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию Суджи и администрацию ряда муниципальных образований Суджанского района организовать постоянное бесперебойное уличное освещение в соответствии с действующими нормами в тёмное время суток. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

Однако мониторинг состояния дорожной сети показал, что на указанных в решении суда улицах Суджи и посёлков освещения нет.

Всю информацию о результатах обследования дорожной сети прокуратура направила в подразделения судебных приставов, сопроводив её исполнительными листами для принудительного исполнения возложенных судом на органы местного самоуправления обязанностей.
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