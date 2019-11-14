Курская область. Прокуратура пытается заставить суджанскую администрацию включить фонари на улицах

Суд обязал суджанскую администрацию обеспечить бесперебойное уличное освещение, но решение суда власти пока выполнять не спешат

В Суджанском районе прокуратура пытается заставить органы местного самоуправления исполнить судебные решения об организации уличного освещения.Ранее по результатам проверки районный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию Суджи и администрацию ряда муниципальных образований Суджанского района организовать постоянное бесперебойное уличное освещение в соответствии с действующими нормами в тёмное время суток. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.Однако мониторинг состояния дорожной сети показал, что на указанных в решении суда улицах Суджи и посёлков освещения нет.Всю информацию о результатах обследования дорожной сети прокуратура направила в подразделения судебных приставов, сопроводив её исполнительными листами для принудительного исполнения возложенных судом на органы местного самоуправления обязанностей.