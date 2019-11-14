Пьяный курянин украл у соседки пекинеса через форточку
Животинка настолько ему понравилась, что мужчина решил пойти на преступление
Полицейские первым делом осмотрели местность вокруг дома. На соседней улице участковые заметили пьяного мужчину, который выгуливал пекинеса. Он уверял правоохранителей, что это его пёс, но в разговоре несколько раз путал кличку животного.
Подоспевшая владелица пекинеса, сразу назвала его особенности и подтвердила, что это её пропавшее животное. Увидев хозяйку, пёс залаял и не отходил от неё.
Тогда 53-летний пьяный мужчина не стал отпираться и сознался, что, проходя мимо дома соседки, увидел на подоконнике красивую собаку. Животное настолько ему понравилось, что он, убедившись, что в доме никого нет, через форточку похитил пёсика.
Сейчас проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям мужчины для дальнейшего решения о возбуждении уголовного дела.