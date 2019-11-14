Пьяный курянин украл у соседки пекинеса через форточку

Животинка настолько ему понравилась, что мужчина решил пойти на преступление

В Курском районе полицейские помогли женщине найти украденную собаку. Селянка работала в ночную смену, и вернувшись утром домой, не нашла своего питомца на месте. Тогда женщина обратилась к участковому.Полицейские первым делом осмотрели местность вокруг дома. На соседней улице участковые заметили пьяного мужчину, который выгуливал пекинеса. Он уверял правоохранителей, что это его пёс, но в разговоре несколько раз путал кличку животного.Подоспевшая владелица пекинеса, сразу назвала его особенности и подтвердила, что это её пропавшее животное. Увидев хозяйку, пёс залаял и не отходил от неё.Тогда 53-летний пьяный мужчина не стал отпираться и сознался, что, проходя мимо дома соседки, увидел на подоконнике красивую собаку. Животное настолько ему понравилось, что он, убедившись, что в доме никого нет, через форточку похитил пёсика.Сейчас проводится проверка, которая даст правовую оценку действиям мужчины для дальнейшего решения о возбуждении уголовного дела.