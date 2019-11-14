«Воробьёв на улице Воробьёва». Курян приглашают на литературную прогулку

Акция пройдёт завтра в 13:20

В пятницу, 15 ноября в 13.20 в рамках проекта «Прогулки по литературным улицам Курска» состоится литературная акция «Воробьёв на улице Воробьёва».Участников познакомят с биографией и творчеством Константина Воробьёва, расскажут об истории улицы и её достопримечательностях. Участники мероприятия получат в подарок белых бумажных аистов - символов рассказа «У кого поселяются аисты». Курские литераторы и воспитанники литературно-творческой студии «Юные воробьёвцы» прочтут стихи памяти Константина Воробьева.Куряне и гости города, оказавшиеся в этот день на улице Воробьёва, смогут принять участие в блиц-опросе «Знаком ли вам Константин Воробьёв?». Самые эрудированные получат в подарок электронное информационно-библиографическое издание «Литературные улицы Курска» и книги писателя.Стартует акция на улице Воробьёва, 13.Напомним, 16 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва, выдающегося курского писателя-фронтовика, лауреата литературных премий имени Сергия Радонежского и Александра Солженицына. Своим вторым днём рождения писатель считал 24 сентября - день своего побега из фашистского плена.Константин Воробьёв написал более 30 рассказов, очерков и повестей, которые несут в себе правду жизни, ориентиры высокой нравственности. Его имя увековечено в названии городской библиотеки № 12, также средняя общеобразовательная школа № 35 и одна из улиц в городе также носят имя писателя. В сквере на площади Перекальского установлен памятник Константину Воробьёву.