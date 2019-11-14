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В Курске в Пролетарском сквере открыли отреставрированный монумент «Скорбящая мать»

Монумент установили ещё в 1992 году
В Курске в Пролетарском сквере открыли отреставрированный монумент «Скорбящая мать»

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В Курске сегодня открыли отреставрированный монумент «Скорбящая мать» в Пролетарском сквере. Памятник посвящён курским воинам-афганцам, которые погибли при исполнении служебного долга. Участие в мероприятии приняли губернатор Роман Старовойт, глава города Виктор Карамышев и другие.

Монумент установили ещё в 1992 году. На нём высечены фамилии погибших солдат. Со временем памятник начал медленно разрушаться.

В этом году, в Пролетарском сквере в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали облицовку монумента, убрали аварийные и сухие деревья, создали газоны и цветник, установили скамьи и урны, а также 34 антивандальных светильника. Из консолидированного бюджета на эти цели потратили почти 9,7 млн. рублей.

Как отметил мэр Виктор Карамышев, это лишь малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

- Более трёх тысяч курян прошли тропами жестокой и протяжённой войны. Войну в Афганистане считают самой кровопролитной после Великой Отечественной. 105 курян не вернулись с неё. Наша задача сделать все возможное, чтобы память об этих ребятах навсегда сохранилась в сердцах, - сказал Виктор Карамышев.

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