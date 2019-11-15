  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области инвалидов-колясочников на гемодиализ будут перевозить на спецтранспорте

Транспорт закупят в следующем году

Читайте также

В следующем году комитет здравоохранения Курской области приобретёт специальный транспорт, на котором будут перевозить инвалидов-колясочников на гемодиализ.

В Курске проживает шесть таких горожан, которым регулярно необходимо проходить процедуру гемодиализа. Четверо курян пользуются платными услугами службы «Социальное такси» и центра обслуживания «Участие». Эти организации в силу загруженности не всегда могут оперативно выезжать к пациентам, транспортировка на машинах скорой медицинской помощи подходит не всем.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская встретилась с инвалидами-колясочниками, Уполномоченным представителем по правам людей с ограниченными возможностями Анной Гладилиной, чтобы совместно выработать решение этой проблемы.

Региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства по поручению замубернатора заключит договор на предоставление услуги по транспортировке инвалидов-колясочников на гемодиализ и обратно. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области на два месяца приостановлена деятельность убойной площадки

Курская область. Поныровский «Жилкомсервис» продавал людям нелицензионную воду

Курскую спортшколу «Арена» возглавил бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов

В Курске бывший продавец обокрал свою экс-хозяйку

В столкновении кроссовера с грузовиком под Курском погибли две женщины 54 и 34 лет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске