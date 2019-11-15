В Курской области инвалидов-колясочников на гемодиализ будут перевозить на спецтранспорте

Транспорт закупят в следующем году

В следующем году комитет здравоохранения Курской области приобретёт специальный транспорт, на котором будут перевозить инвалидов-колясочников на гемодиализ.В Курске проживает шесть таких горожан, которым регулярно необходимо проходить процедуру гемодиализа. Четверо курян пользуются платными услугами службы «Социальное такси» и центра обслуживания «Участие». Эти организации в силу загруженности не всегда могут оперативно выезжать к пациентам, транспортировка на машинах скорой медицинской помощи подходит не всем.Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская встретилась с инвалидами-колясочниками, Уполномоченным представителем по правам людей с ограниченными возможностями Анной Гладилиной, чтобы совместно выработать решение этой проблемы.Региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства по поручению замубернатора заключит договор на предоставление услуги по транспортировке инвалидов-колясочников на гемодиализ и обратно.