На следующей неделе часть курян снова останется без света
Когда и где будут отключать электричество
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 ноября с 9-30 до 16-00:
Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:
ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:
Маяковского 2-12, 1-41; Вокзальная 29-59; Профсоюзная 2-54; 1й Первомайский п-к 2-20, 1-21; Первомайская 24-42, 1-17
Тел. для справок: 26-32-10