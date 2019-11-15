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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе часть курян снова останется без света

Когда и где будут отключать электричество
На следующей неделе часть курян снова останется без света

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На следующей неделе в электрических сетях АО "Курские электрические сети" снова запланировано проведение плановых работ.  Поэтому некоторым жителям нашего города какое-то время придётся провести без света. Отключение электроэнергии запланировано по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 9-30 до 16-00:

Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.

Тел. для справок: 32-32-15


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:

ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77Б

Тел. для справок: 32-40-89


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:

Маяковского 2-12, 1-41; Вокзальная 29-59; Профсоюзная 2-54; 1й Первомайский п-к 2-20, 1-21; Первомайская 24-42, 1-17

Тел. для справок: 26-32-10




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