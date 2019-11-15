На следующей неделе часть курян снова останется без света

Когда и где будут отключать электричество

На следующей неделе в электрических сетях АО "Курские электрические сети" снова запланировано проведение плановых работ. Поэтому некоторым жителям нашего города какое-то время придётся провести без света. Отключение электроэнергии запланировано по следующим улицам:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 ноября с 9-30 до 16-00:Еремина 26-56; 3-9; 1 и 3-й Моковские переулки; Тракторная 33; 30-42; Дроздовская; Кукуевский переулок; Васильковая; Белая; Панинская.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:ул. Карла Маркса 77/4 - 77/12; 77А; 77БТел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 ноября с 9-00 до 17-00:Маяковского 2-12, 1-41; Вокзальная 29-59; Профсоюзная 2-54; 1й Первомайский п-к 2-20, 1-21; Первомайская 24-42, 1-17Тел. для справок: 26-32-10