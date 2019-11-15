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Курские таксисты раздают памятки пожарной безопасности

Центр противопожарной пропаганды ППС Курской области совместно с компанией-перевозчиком провели акцию «В безопасный Новый год»

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Теперь такси стало не только средством передвижения, но и способом пропаганды правил пожарной безопасности. Центр противопожарной пропаганды ППС Курской области совместно с компанией-перевозчиком провели акцию «В безопасный Новый год».

Традиционно главный праздник зимы куряне отмечают с петардами, салютами и бенгальскими огнями. Уже сегодня прилавки магазинов наполнены зажигательной атрибутикой. Не стоит забывать – что пиротехнические изделия вместе со всей своей красотой очень опасны, если не соблюдать правила их использования.

Как правильно установить ель и как выбрать безопасные новогодние украшения, правила пользования пиротехникой и пожарная безопасность у новогодней ёлки – простые советы обезопасят от беды. Пассажиры такси отметили, что информация очень полезна не только для взрослых, но и для детей. И пообещали обязательно применить все правила на деле.

Противопожарная служба Курской области намерена продолжить профилактическую работу в сфере пожарной безопасности.

– Акция по распространению листовок и буклетов среди пассажиров такси и общественного транспорта с целью профилактики пожарной безопасности станет регулярной, – отметил начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ППС Курской области Олег Смирнов.

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