Курские таксисты раздают памятки пожарной безопасности

Центр противопожарной пропаганды ППС Курской области совместно с компанией-перевозчиком провели акцию «В безопасный Новый год»

Теперь такси стало не только средством передвижения, но и способом пропаганды правил пожарной безопасности. Центр противопожарной пропаганды ППС Курской области совместно с компанией-перевозчиком провели акцию «В безопасный Новый год».Традиционно главный праздник зимы куряне отмечают с петардами, салютами и бенгальскими огнями. Уже сегодня прилавки магазинов наполнены зажигательной атрибутикой. Не стоит забывать – что пиротехнические изделия вместе со всей своей красотой очень опасны, если не соблюдать правила их использования.Как правильно установить ель и как выбрать безопасные новогодние украшения, правила пользования пиротехникой и пожарная безопасность у новогодней ёлки – простые советы обезопасят от беды. Пассажиры такси отметили, что информация очень полезна не только для взрослых, но и для детей. И пообещали обязательно применить все правила на деле.Противопожарная служба Курской области намерена продолжить профилактическую работу в сфере пожарной безопасности.– Акция по распространению листовок и буклетов среди пассажиров такси и общественного транспорта с целью профилактики пожарной безопасности станет регулярной, – отметил начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ППС Курской области Олег Смирнов.