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В Курской области многодетным семьям вместо земельных участков предлагают выдавать деньги

На совещании по вопросам обеспечения многодетных семей земельными участками в Доме Советов региональные власти обсуждали варианты мер социальной поддержки
В Курской области многодетным семьям вместо земельных участков предлагают выдавать деньги

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На совещании по вопросам обеспечения многодетных семей земельными участками в Доме Советов региональные власти обсуждали варианты оказания иных мер социальной поддержки взамен предоставляемых льгот. 

Вместо земельных участков им предлагают выдавать деньги. С такой инициативой выступил областной комитет социального обеспечения, материнства и детства. Предполагается, что выплату будут предоставлять в тех муниципалитетах, где не найдётся земли для льготников.

Губернатор говорит, что ему поступает большое количество обращений от многодетных семей. 

"Кого-то из списков удаляют, кого-то не устраивают предоставляемые земельные участки. Я смотрел площадки под ИЖС и хорошо понимаю этих людей. Без инженерных сетей принять решение о строительстве дома сложно", — сказал Роман Старовойт и поручил подготовить соответствующий законопроект. Тем более, что так уже давно делают в Тульской, Оренбургской, Калужской и других областях.

"В некоторых субъектах размер выплаты фиксированный – 200 тысяч рублей, а где-то зависит от количества детей. Потратить эти денежные средства можно только на улучшение жилищных условий", – отметила председатель регионального комитета соцобеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова.

По итогам совещания Роман Старовойт поручил рассчитать размер компенсации многодетным семьям, после чего подготовить соответствующий законопроект для внесения в Областную думу.

Также глава региона поручил восстановить в правах семьи, которые сняли с учёта в связи с достижением их детьми предельного возраста, установленного законодательством. Сейчас таких многодетных семей 102. Для этого необходимо внести изменения в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области». Планируется, что инициативу рассмотрят на ближайшем заседании областной Думы. 

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