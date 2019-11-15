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Куряне стали чаще гибнуть в ДТП и при пожарах

За неполные 11 месяцев этого года в огне погибли 74 курянина, среди которых 8 детей
Куряне стали чаще гибнуть в ДТП и при пожарах

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В Курской области возросло количество пожаров и ДТП с погибшими. Неудовлетворительная статистика по этим показателям стала причиной внеочередного заседания в Доме Советов, сообщает телеканал "ТАКТ".

За неполные 11 месяцев текущего года в регионе значительно осложнилась пожарная обстановка. В огне погибли 74 курянина, среди которых 8 детей.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Такие результаты свидетельствуют о недостаточной нашей работе в области пожарной безопасности».

С докладами по сложившейся ситуации выступили главы «проблемных» районов. В том числе Пристенского, где на днях при пожаре погибли сразу несколько детей.

Виктор Петров, глава Пристенского района Курской области: «Эта семья многодетная, но она не относилась к группе риска. В принципе, не было никаких предпосылок к тому, что случилось. Всегда у них было чисто, нормальные условия проживания. Как бы случилось так. Предположительно, курение отца поспособствовало тому, что случилась трагедия, пожар».

Напомним, 11 ноября в посёлке Пристень случилось ЧП. Пожар в частном доме забрал три детских жизни. Взрослые вместе с годовалым ребёнком успели покинуть горящее здание. Известно, что в помещении был установлен дымоизвещатель - его звуковой сигнал услышали соседи, которые вызвали спасателей.

Сложная обстановка наблюдается и на дорогах области. Отмечен резкий рост аварий – погибли уже 154 человека.

В соответствии с поручениями президента России и стратегией безопасности дорожного движения до 2030 года целевой показатель по погибшим должен равняться нулю.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Пока мы совсем далеки от выполнения этого показателя. Конечно, 0 навряд ли мы добьёмся, но если примем ряд технических, организационных мер, то можно максимально приблизится к такому показателю».

Михаил Горбунов, заместитель губернатора Курской области: «Дисциплина вождения и дисциплина водителей на дорогах желает
быть лучше. Конечно, анализ вот этих происшествий, показывает, что в основном в своей причине – это человеческий фактор.  Гибель на дорогах – это превышение скорости, выезд на полосы встречного движения».

По итогам заседания будут приняты меры для стабилизации пожарной обстановки в регионе, а также снижения количества ДТП.

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