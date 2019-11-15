В Курской области гость из Подмосковья средь бела дня пытался ограбить магазин и аптеку. Обе попытки сорвались
Его помог остановить один из покупателей
На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину, который к приезду наряда успел разбить витринное стекло и поранить руку. Правоохранители вместе с персоналом аптеки оказали мужчине первую помощь, забинтовав рану, и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.
Сотрудники аптеки пояснили, что мужчина ворвался в помещение и требовал у кассира деньги, вёл себя агрессивно, в результате чего разбил витрину. Фармацевты нажали кнопку тревожной сигнализации и стали тянуть время, делая вид, что собирают требуемые деньги.
Грабителя передали сотрудникам полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 64-летний уроженец Подмосковья, который приехал в Щигры к знакомой. Как выяснилось, десятью минутами ранее мужчина совершил разбой в магазине. Там он также пытался похитить деньги. Грабитель забрал бутылку спиртного с полки, разбил её, и, угрожая осколком, потребовал у продавца отдать деньги. Случайным свидетелем происшествия стал молодой человек в соседнем павильоне. Он услышал громкий крик и направился в магазин. Увидев происходящее, мужчина не испугался и забрал осколки у злоумышленника, помешав ему совершить преступление. Тогда тот направился "попытать счастья" в аптеку.
Оба преступления ему совершить не удалось. Теперь подмосковный гость стал фигурантом уголовного дела по статье «Разбой».
А молодому человеку, который помог остановить преступника начальник Щигровского отдела полиции вручил благодарность за активную гражданскую позицию.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ