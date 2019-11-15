В Курской области гость из Подмосковья средь бела дня пытался ограбить магазин и аптеку. Обе попытки сорвались

Его помог остановить один из покупателей

В городе Щигры Курской области группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одной из аптек. Всё происходило днём.На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину, который к приезду наряда успел разбить витринное стекло и поранить руку. Правоохранители вместе с персоналом аптеки оказали мужчине первую помощь, забинтовав рану, и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.Сотрудники аптеки пояснили, что мужчина ворвался в помещение и требовал у кассира деньги, вёл себя агрессивно, в результате чего разбил витрину. Фармацевты нажали кнопку тревожной сигнализации и стали тянуть время, делая вид, что собирают требуемые деньги.Грабителя передали сотрудникам полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 64-летний уроженец Подмосковья, который приехал в Щигры к знакомой. Как выяснилось, десятью минутами ранее мужчина совершил разбой в магазине. Там он также пытался похитить деньги. Грабитель забрал бутылку спиртного с полки, разбил её, и, угрожая осколком, потребовал у продавца отдать деньги. Случайным свидетелем происшествия стал молодой человек в соседнем павильоне. Он услышал громкий крик и направился в магазин. Увидев происходящее, мужчина не испугался и забрал осколки у злоумышленника, помешав ему совершить преступление. Тогда тот направился "попытать счастья" в аптеку.Оба преступления ему совершить не удалось. Теперь подмосковный гость стал фигурантом уголовного дела по статье «Разбой».А молодому человеку, который помог остановить преступника начальник Щигровского отдела полиции вручил благодарность за активную гражданскую позицию.