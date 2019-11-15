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Лента новостей / В регионе

Россельхознадзор не пустил в Курскую область 20 тонн заражённого винограда

Фрукты везли из Турции в Москву

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14 ноября в международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" Курской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили партию свежего винограда, который был заражён вредителем. 

19,7 тонн фруктов везли из Турции в Москву.

Энтомологическая экспертиза, проведенная подведомственной Россельхознадзору лабораторией показала, что виноград заражён западным цветочным трипсом в жизнеспособном состоянии.

В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории страны карантинного объекта, ввоз заражённого груза запрещён. Виноград вернули отправителю.

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