В Курске рассказали о нарушениях прав потребителей

ТАКТ".Ежегодно второй четверг ноября отмечается как Всемирный День качества. Праздник организован для привлечения внимания широкой общественности к проблеме качества предлагаемой продукции и услуг. На пресс-конференции эксперты регионального управления Роспотребнадзора рассказали о нарушениях в области защиты прав потребителей и количестве забракованной продукции в течение года, передаёт телеканал "
В Всемирный день качества на пресс-конференции в региональном Управлении Роспотребнадзора поговорили об основах конкурентоспособности. Эксперты уверены, что только высокое качество продукции помогает компаниям выдерживать жесткую конкуренцию. При этом обеспечение потребителей безопасными и качественными товарами и услугами, возможностью их правильного выбора – важнейшее условие соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения прав потребителей.
Олег Климушин, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области: «Население нашей страны, как и остальных стран мира, должно иметь возможность приобретать товары высокого качества. К сожалению, данная проблема пока не решена полностью. Мы, можно сказать, только в начале пути».
В этом году за 9 месяцев сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора было проведено более четырехсот мероприятий по контролю качества и безопасности товаров. Результаты надзора показали, 11,5% проинспектированной пищевой продукции находилось в обороте с нарушением обязательных требований и 14,5% промышленных товаров. Ирина Кляцковская отметила, что чаще всего в этом году куряне жаловались на качество мобильных телефонов и прочей бытовой техники.
Ирина Кляцковская, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курской области: «Специалистами отдела защиты прав потребителей в этом году проинспектировано почти 8,5 тысяч партий товаров, что более чем в 2 раза больше, чем за предыдущий год. Изъято из оборота 1160 партий или 14% продукции ненадлежащего качества и без документов, на общую сумму более двух миллионов рублей».
Наиболее достоверными подтверждениями качества того или иного продукта являются результаты лабораторных исследований. Именно в центре гигиены и эпидемиологии Курской области специалисты дают полную оценку тем предметам, которые попадают на экспертизу.
Юлия Бажинская, зав. отделом ОИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: «Ежегодно до 40 исследований в центре проводится – оценка молока и молочной продукции, мясная продукция, рыбная, плодоовощная, соковая. Также проводятся исследования не пищевой группы товаров».
На пресс-конференции эксперты рассказали и о самих нарушениях в области защиты прав потребителей. Так, например, в одном из известных супермаркетов продавцы разрезали цельную головку сыра и расфасовывали его вечером. Но дату маркировки на упаковке ставили следующим числом. Сыр из будущего попадал на прилавки магазина тем же вечером.
Ирина Кляцковская, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курской области: «Ну, конечно, если мы пришли на проверку 1 ноября, а там написано, что сыр расфасован 2 ноября – это уже недостоверная информация для потребителей. Конечно, это влечет за собой привлечение виновного продавца, руководителя к административной ответственности. Дата фасования, дата изготовления товара – это очень важные даты, которые как раз очень влияют на качество товара и на безопасность этого товара».
Но случай в супермаркете – не самый пугающий. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали и о проверке в детских летних оздоровительных лагерях.
Олег Климушин, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области: «Товар был, судя по документам, грубо говоря, мы пришли 9 августа, а товар по документам произведен 20 августа».
Эксперты отмечают, в этом году в ведомство поступило на 95% больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года. Большое количество потребителей жаловалось на услуги связи и продукцию розничной торговли.
В Курске рассказали о нарушениях прав потребителей
Ежегодно второй четверг ноября отмечается как Всемирный День качества