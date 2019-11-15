В Курске будут ловить водителей без прав

Профилактические мероприятия на городских автодорогах пройдут в выходные дни

С начала года в Курске совершено более 40 ДТП, в которых водители управляли транспортным средством без прав: 7 из них были лишены водительского удостоверения, остальные не имели его вовсе.Такие факты устанавливаются сотрудниками ГИБДД при ежедневном надзоре за дорожным движением. Очередные профилактические мероприятия на городских автодорогах пройдут в выходные дни.Как пояснили сотрудники правового отделения городского УМВД, за управление автомобилем лицом, которое не имеет на это права, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.За управление автомобилем будучи уже лишённым этого права придётся выложить 30 тысяч штрафа, либо провести за решёткой до 15 суток. Могут наказать и обязательными работами от 100 до 200 часов.Ежедневно полицейские сталкиваются с ситуациями, когда водители по рассеянности забывают права дома. В этом случае можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей.