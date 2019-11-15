В Курске будут ловить водителей без прав
Профилактические мероприятия на городских автодорогах пройдут в выходные дни
Такие факты устанавливаются сотрудниками ГИБДД при ежедневном надзоре за дорожным движением. Очередные профилактические мероприятия на городских автодорогах пройдут в выходные дни.
Как пояснили сотрудники правового отделения городского УМВД, за управление автомобилем лицом, которое не имеет на это права, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
За управление автомобилем будучи уже лишённым этого права придётся выложить 30 тысяч штрафа, либо провести за решёткой до 15 суток. Могут наказать и обязательными работами от 100 до 200 часов.
Ежедневно полицейские сталкиваются с ситуациями, когда водители по рассеянности забывают права дома. В этом случае можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей.