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Строительная фирма под Курском не заплатила зарплату 23-м своим работникам

Возбуждено уголовное дело

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В Октябрьском районе Курской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. 

Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в местной строительной организации и выяснила, что работодатель более двух месяцев не платил работникам зарплату. Вознаграждение за труд не получили 23 работника организации. Общая сумма долга составила более 100 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры.

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