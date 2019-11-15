Курянин избил сотрудника Росгвардии. Теперь его ждёт суд
Мужчина пытался помочь своему родственнику-дебоширу
Инцидент произошёл в июле. Мужчина вместе со своими родственниками отдыхал в ресторане. У гостя возник конфликт с администрацией заведения. Администраторы нажали тревожную кнопку и на место происшествия прибыли сотрудники войск национальной гвардии. Желая помочь одному из своих родственников избежать задержания, курянин ударил в лицо росгвардейца.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.