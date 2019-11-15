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Лента новостей / В регионе

Курянин избил сотрудника Росгвардии. Теперь его ждёт суд

Мужчина пытался помочь своему родственнику-дебоширу

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В Курске под суд идёт 32-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. 

Инцидент произошёл в июле. Мужчина вместе со своими родственниками отдыхал в ресторане. У гостя возник конфликт с администрацией заведения. Администраторы нажали тревожную кнопку и на место происшествия прибыли сотрудники войск национальной гвардии. Желая помочь одному из своих родственников избежать задержания, курянин ударил в лицо росгвардейца.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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