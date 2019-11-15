Власти обещают этого не допустить. Нормы пересчитают, плату повысят

Курской области грозит мусорный коллапс. Это означает, что региональные операторы по обращению с ТКО могут обанкротиться. Данные обнародовал Российский экологический оператор.Такая же ситуация в Новгородской, Магаданской, Вологодской областях, Республиках Бурятия и Дагестан, где операторы несут убытки и не смогут выполнить условия контрактов.Также наш регион вошёл в число 16 субъектов России, где работа региональных операторов по вывозу мусора вызывает вопросы и, как следствие, не исключена приостановка деятельности по вывозу отходов.Глава Минприроды России направил на имя глав российских регионов, в том числе и Курской области, предупреждения о необходимости принять «исчерпывающие меры» по недопущению остановки вывоза ТКО по вине региональных операторов.Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что мусорного коллапса в регионе не допустят, а ситуация под контролем. По его словам, в ближайшее время установленные нормативы накопления ТКО по результатам проведённых в течение этого года замеров уточнят, что позволит стабилизировать финансовое положение региональных операторов.Новые нормативы начнут действовать уже с 1 декабря. С этого же момента повысится и плата за вывоз мусора. В северо-восточной зоне, в том числе в Курске, которую обслуживает "Спецавтобаза по уборке города Курска", она составит 85 рублей с человека в месяц для многоквартирных домов и 87 рублей для частного сектора, в юго-восточной зоне, которую обслуживает "Экопол", для МКД - 78 рублей, для ИЖС - 80.