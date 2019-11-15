В столкновении кроссовера с грузовиком под Курском погибли две женщины 54 и 34 лет
ДТП произошло утром на 26 км трассы «Тросна – Калиновка»
Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло утром, около половины восьмого на 26 км трассы «Тросна – Калиновка». Столкнулся легковой автомобиль «Киа Спортеж», двигавшийся со стороны Железногорска в сторону села Тросна, и встречный грузовик ДАФ с полуприцепом. За рулём легковушки была 54-летняя женщина, также в машине находилась 34-летняя женщина. Водитель скончалась на месте, её пассажирка - при транспортировке в больницу. Грузовиком управлял 43-летний шофёр, он не пострадал.
Причины и все обстоятельства этой страшной аварии устанавливаются.