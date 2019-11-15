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Курскую спортшколу «Арена» возглавил бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов

В администрации выразили надежду, что это поможет Курской области выйти на новый уровень в развитии зимних видов спорта
Курскую спортшколу «Арена» возглавил бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов

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Курскую спортивную школу зимних видов спорта «Арена» возглавил бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России, лыжник Алексей Петухов. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Спиридонов представил нового руководителя коллективу. 

В этом году спортсмен участвовал в соревнованиях в Курске, встречался с болельщиками, проводил мастер-классы. 

Он не только известный в прошлом лыжник, но и неравнодушный человек, который горит желанием быть полезным юным спортсменам. Это его качество поможет Курской области выйти на новый уровень в развитии зимних видов спорта, отмечают в региональной администрации. 

«Вся неделя у меня была насыщенной: знакомлюсь с учебным процессом спортшколы, изучаю, как работает тренерский состав, как составлен график занятий. Смотрю, что нужно улучшить. В общем, много самых разных рабочих вопросов. Я и дальше планирую проводить встречи и мастер-классы, чтобы мотивировать молодых ребят заниматься спортом. Полон энтузиазма и идей», – рассказал Алексей Петухов.
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