Курская область. Поныровский «Жилкомсервис» продавал людям нелицензионную воду

Местная администрация должна профинансировать получение лицензии

По иску прокурора Поныровского района суд обязал МУП «Жилкомсервис посёлка Поныри» получить лицензию на право пользования недрами.При проверке районная прокуратура выяснила, что предприятие снабжает местных жителей питьевой водой из 10 источников водоснабжения. При этом лицензии на добычу подземных вод у организации нет.Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать «Жилкомсервис» получить лицензию на право пользования недрами, а администрацию посёлка это профинансировать.Требования прокурора суд полностью удовлетворил.