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Курский "Авангард" дома сыграл вничью с ярославским "Шинником"

После следующего тура команды ФНЛ отправятся на зимний перерыв

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Курский "Авангард" в воскресенье на своём поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура ФНЛ.


Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе курян голы забили Роман Минаев (на 32-й минуте) и Хачим Машуков (на 42-й), у гостей отличились Иван Олейников (на 44-й) и Сергей Самодин (на 49-й).


После этой игры "Авангард" набрал 26 очков, но более удачливые команды сместили «сине-белых» на 14-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре куряне на выезде сыграют со столичным «Спартаком-2». Матч пройдёт в субботу, 23 ноября. После 25-го тура все команды ФНЛ отправятся на зимний перерыв.

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