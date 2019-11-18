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«Курскспецдорстрой» обещает завершить благоустройство через два дня

График работ по всем одиннадцати объектам уже представили

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«Курскспецдорстрой» обещает привести в порядок одиннадцать дворовых территорий к 20 ноября. Об этом подрядчик заявил на совещании в горадминистрации, представив график выполнения работ по благоустройству всех объектов. 


В настоящее время организация график соблюдает, отметили в мэрии. Ход работ там держат на контроле. Сообщается, что на прошлой неделе рабочие начали укладку нового асфальта и бордюрного камня, обустройство тротуарных дорожек и установку малых архитектурных форм. 


Напомним, в конце октября, когда мэр и замгубернатора решили проверить, как обстоят дела с благоустройством, оказалось, что подрядчик к работам даже не приступал, причём по всем одиннадцати объектам, срывая тем самым сроки реализации программы «Формирование современной городской среды» в этом году. Тогда власти дали «Курскспецдорстрою» отвели срок до 18 ноября, то есть до сегодня.

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