«Курскспецдорстрой» обещает завершить благоустройство через два дня

График работ по всем одиннадцати объектам уже представили









«Курскспецдорстрой» обещает привести в порядок одиннадцать дворовых территорий к 20 ноября. Об этом подрядчик заявил на совещании в горадминистрации, представив график выполнения работ по благоустройству всех объектов.





В настоящее время организация график соблюдает, отметили в мэрии. Ход работ там держат на контроле. Сообщается, что на прошлой неделе рабочие начали укладку нового асфальта и бордюрного камня, обустройство тротуарных дорожек и установку малых архитектурных форм.





Напомним, в конце октября, когда мэр и замгубернатора решили проверить, как обстоят дела с благоустройством, оказалось, что подрядчик к работам даже не приступал, причём по всем одиннадцати объектам, срывая тем самым сроки реализации программы «Формирование современной городской среды» в этом году. Тогда власти дали «Курскспецдорстрою» отвели срок до 18 ноября, то есть до сегодня.