Четыре старинные курские усадьбы вошли в проект «Усадебное достояние России»

Это значит, что усадьбы помогут возродить на федеральном уровне.





Управление по охране объектов культурного наследия Курской области добилось включения в проект «Усадебное достояние России» четырёх старинных имений региона. Это значит, что усадьбы помогут возродить на федеральном уровне.





В их числе усадьба купцов Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района, ансамбль усадьбы надворного советника Ивана Анненкова в деревне Жеребецово Курского района, ансамбль усадьбы помещика Алёхина в посёлке Политотдел Касторенского района и усадьба помещика Скворцова в деревне Копенки Железногорского района. Все эти жемчужины Соловьиного края сейчас находятся в разной степени сохранности, отмечают в региональной администрации, но все они получат шанс на восстановление.





Сейчас в России около 2000 заброшенных исторических усадеб, которые планируется возродить. Поскольку бюджетных средств на восстановление всех ансамблей недостаточно, их будут возрождать за счёт передачи новым собственникам. Найти их планируется, в том числе, с помощью интернет-ресурса Усадебноедостояние.рф (сайт находится в стадии наполнения).





Проект получил поддержку Минкульта и вице-премьера Правительства России Ольги Голодец. Привлечь владельцев усадеб собираются нулевыми налоговыми ставками, благоприятными условиями участия в программах социально-экономического развития территорий и поддержкой со стороны властей.

«Проект «Усадебное достояние России» появился под эгидой проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура». В его рамках планируется оказать помощь по воссозданию старинных имений всем, кто готов взять ответственность за их возрождение и сохранение, путём предоставления беспрецедентных преференций. Восстановленные объекты могут использоваться как культурно-досуговые организации, так и как общественные пространства», – пояснила начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

НА ФОТО УСАДЬБА КУПЦОВ ТАХТАМИРОВЫХ