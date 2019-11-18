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Четыре старинные курские усадьбы вошли в проект «Усадебное достояние России»

Это значит, что усадьбы помогут возродить на федеральном уровне.

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Управление по охране объектов культурного наследия Курской области добилось включения в проект «Усадебное достояние России» четырёх старинных имений региона. Это значит, что усадьбы помогут возродить на федеральном уровне.


В их числе усадьба купцов Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района, ансамбль усадьбы надворного советника Ивана Анненкова в деревне Жеребецово Курского района, ансамбль усадьбы помещика Алёхина в посёлке Политотдел Касторенского района и усадьба помещика Скворцова в деревне Копенки Железногорского района. Все эти жемчужины Соловьиного края сейчас находятся в разной степени сохранности, отмечают в региональной администрации, но все они получат шанс на восстановление. 


Сейчас в России около 2000 заброшенных исторических усадеб, которые планируется возродить. Поскольку бюджетных средств на восстановление всех ансамблей недостаточно, их будут возрождать за счёт передачи новым собственникам. Найти их планируется, в том числе, с помощью интернет-ресурса Усадебноедостояние.рф (сайт находится в стадии наполнения). 


Проект получил поддержку Минкульта и вице-премьера Правительства России Ольги Голодец. Привлечь владельцев усадеб собираются нулевыми налоговыми ставками, благоприятными условиями участия в программах социально-экономического развития территорий и поддержкой со стороны властей.

 

«Проект «Усадебное достояние России» появился под эгидой проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура». В его рамках планируется оказать помощь по воссозданию старинных имений всем, кто готов взять ответственность за их возрождение и сохранение, путём предоставления беспрецедентных преференций. Восстановленные объекты могут использоваться как культурно-досуговые организации, так и как общественные пространства», – пояснила начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.







НА ФОТО УСАДЬБА КУПЦОВ ТАХТАМИРОВЫХ 
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