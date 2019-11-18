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Новинки недели
Вчера, 09:12
Hypnolove ''Plexus''
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МультFильмы ''В Ритме Города''
George Michael ''This Is How (We Want You To Get High)''
AWOLNATION ''The Best''
Иван Дорн и Роман Бестселлер ''Ренессанс''
Hypnolove ''Plexus''
Cigarettes After Sex ''Heavenly''
Cold War Kids ''Waiting For Your Love''
Mojento и Manizha ''Когда-Нибудь''
Coldplay ''Orphans''
Марсу Нужны Любовники ''Выше''
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61 миллион рублей выделят курские власти на тротуары
Сегодня, 08:28
Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади
Вчера, 18:01
Курский железнодорожный техникум отметил 90-летие со дня основания
Вчера, 17:08
В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками
Вчера, 16:19
Туман и гололёд. На Курскую область идут морозы
Вчера, 15:42
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