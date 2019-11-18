  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сегодня в Курске снова туман. Спасатели призывают автомобилистов быть осторожнее

В МЧС напоминают «золотое» правило установления скорости езды в тумане

Читайте также

Сегодня по прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют, однако город снова окутал туман. Температура воздуха днём составит до 5º тепла.

Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Также в МЧС напоминают «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

61 миллион рублей выделят курские власти на тротуары

Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади

Курский железнодорожный техникум отметил 90-летие со дня основания

В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками

Туман и гололёд. На Курскую область идут морозы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске