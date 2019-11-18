Сегодня в Курске снова туман. Спасатели призывают автомобилистов быть осторожнее

В МЧС напоминают «золотое» правило установления скорости езды в тумане

Сегодня по прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют, однако город снова окутал туман. Температура воздуха днём составит до 5º тепла.Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.Также в МЧС напоминают «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.