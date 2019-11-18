Курскэнерго: элитная недвижимость за наш счёт?

ТАКТ". В очередной раз вспомнили и о диких, по мнению населения, наценках на энергоресурсы. К мнению простых жителей присоединились предприниматели, которые вынуждены сворачивать свой бизнес именно из-за высоких тарифов на электроэнергию.В Международный день энергосбережения куряне рассказали, как им приходится экономить на электричестве, сообщает телеканал "
Как известно, самый большой и успешный мировой бизнес начинался в гаражах. Молодые, целеустремленные люди упорно шли к своей мечте - дать миру что-то новое и полезное. Группа начинающих курских предпринимателей сейчас также трудится в гараже, создавая образцы развивающих детских игр. Только вот о собственном развитии вопрос не стоит вообще. При нынешней стоимости электроэнергии, отмечают молодые бизнесмены, это невозможно.
Андрей Каменев, индивидуальный предприниматель: «У нас маленький бизнес небольшой, мы производим детские поделки, игрушки, сувениры и тому подобное. Это развивающий мини-домик, развивает моторику детей, моторику рук у детей, просто интересно. Детям есть чем заняться, есть чем развлечься, есть на что отвлечься. Цены на электричество, конечно, высокие. У нас много аппаратуры, все это много требует электроэнергии, как бы да. Затратно очень да, нам работать. Потому что цены высокие. Бизнес как бы малый, были бы цены если пониже, то было бы проще. И не только нам, но и также другим начинающим»
Тяжело не только начинающим предпринимателям - уже состоявшийся бизнес, как например, известная в Курске сеть пекарен, не может реализовать все задуманное. Тарифы на электроэнергию, отмечают в руководстве, необоснованно высокие и несправедливые.
Алексей Касаткин, руководитель федеральной сети пекарен «Добропек»: «У нас пекарни находятся по всему городу Курску, по разных районах, и стоимость киловатта отличается от 6.5% рублей до 9,5 рублей. То есть если у нас электропотребление… Очень странно получается, такая ситуация, что город один, а цена разная и отличается она на 50%, не считая того, что АЭС находится в шаговой доступрности. Как это люди могут объяснить? Как, например, на вокзале, киловатт стоит 9 рублей, а вот в центре города, он стоит 6,5 рублей. Хоть это все коммерческая, как бы недвижимость. Когда мы узнавали средний тариф по другим пекарням по другим городам… по моей информации, что киловатты дешевле в других городах, чем у нас в городе Курске. Это крайне странно, когда мы имеем свою атомную электростанцию».
Вопросы бизнеса все чаще поднимаются в стенах Курской областной Думы. В профильном комитете регионального парламента отмечают - ценовая политика энергетиков является серьезным сдерживающим фактором в деле раскрытия экономического потенциала области.
Александр Анпилов, председатель комитета по развития малого и среднего предпринимательства Курской областной Думы: «Да, действительно, вот у нас две недели назад на заседании постоянного комитета рассматривался вопрос о создании технопарков на территории Курской области. И вот там стоимость подключения, только в парке, который вот у нас в Курском районе, посчитали, она составляет 800 миллионов рублей. Ну как эти деньги снять, например, с образования и здравоохранения для такого подключения? Да, мы считаем, что эти тарифы на электроэнергию, на подключение, они очень сильно завышены. Ну и сельские наши труженики жалуются, что для села вот те тарифы, которые существуют, они высоки».
Ситуация на местах, отмечают в «Совете муниципальных образований Курской области», действительно непростая. Предприятия, которые играют существенную роль в жизнеобеспечении территорий, прекращают свою деятельность. Причина все та же - стоимость электроэнергии.
Владимир Браткеев, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области»: « Вы знаете, что у нас решают вопросы местного значения многие небольшие предприятия снабжают водой. И вот тарифы на электроэнергию они, по сути дела, перекрывают все доходы, которые поступают от сбора населения за эту плату, и, по сути дела, эти предприятия мелкие, они поэтому закрываются, становятся банкротами. Тарифы очень большие у нас».
Ситуация получается абсурдная. Качество электрической энергии в Курской области не улучшается, зато тарифы растут как на дрожжах. В том, что у энергетиков особый подход к их накручиванию, смогла убедиться курская прокуратура. После проверки инвест программы с 15 по 19 годы выяснилось - «Курские электрические сети» предусмотрели траты еще и на приобретение двух дорогостоящих иномарок. И областной комитет по тарифам и ценам это утвердил. Только лишь после вмешательства прокуроров был сделан перерасчет и то, за один год и на сумму три миллиона рублей.
Конечно, об этом Алексей Карнаушко не рассказывает. По его мнению, в основу энерготарифов закладываются преимущественно федеральные факторы, а не потребности местных элит.
Алексей Карнаушко, председатель комитета по тарифам и ценам: «Для того, чтобы вам конкретные значения: насколько рост, чем обусловлен, какие факторы на это влияют, нам нужно получить федеральные факторы, но их сейчас нет».
Население предполагает, что аппетиты у городских электрических сетей гораздо более скромные, в сравнении с потребностями компании «Курскэнерго». Всего за несколько лет в областном центре построили два крупных здания.
В 2000-х на улице Дзержинского развернули масштабную стройку. Куряне терялись в догадках, что же будет по завершении. Ходили слухи о возможном открытии торгового центра. Однако позже стало ясно - здание административное и, судя по размаху строительства, принадлежит влиятельной компании. Так и оказалось. «Курское региональное диспетчерское управление, филиал единой энергетической системы» - такая надпись красуется на табличке с 2003 года. Чтобы построить настолько большое здание из дорогостоящих материалов, закупить оборудование и провести внутренние отделочные работы ушли явно немалые средства.
С начала этого года на пересечении улиц Красной Армии и Энгельса ведётся ещё одно весьма интересное строительство. Разрешение на него было получено 8 лет назад. В паспорте объекта помимо начала и окончания работ указан также и заказчик. Любопытно, но им оказалось снова «Курскэнерго».
Данные о площади строящегося пятиэтажного здания нигде не фигурируют, однако, окинув его беглым взглядом, понятно, что в проект вложены десятки миллионов. Впрочем, начальная (максимальная) цена договора не скрывается - более 116 миллионов рублей.
Понятно, что Курскэнерго нуждается в комфортных условиях, для чего выстраивает новые здания. Но кто их оплачивает? После истории с покупкой иномарок для городских электросетей за народные деньги, жители Курска приходят к мнению, что средства на подобные многомиллионные и даже миллиардные проекты - вероятно, берут из их кармана.
- Ну, очевидно, не за свой счёт они строят, а за счёт потребителей, я так думаю.
- Конечно, конечно всё за наш счёт. Всё перекладывается на плечи плательщиков и народа. Возьмут за счёт нас на строительство своих зданий, офисов. Я так думаю.
- Я даже не сомневаюсь в этом. Единственное, если бы обнародовали, какова себестоимость единицы тарифа, тогда было бы сразу видно, насколько повышены тарифы очень сильно. Потребителю приносят квитанции, в квитанции сумасшедшие цифры и всё.
- Да, я много плачу. Живу одна, но плачу тысячу. Я думаю, что мы, живя в 30-километровой зоне от атомной станции, вообще должны платить копейки.
- Конечно, всё за счёт населения, разве не видно?
- Я думаю, что акционерное общество не вкладывает столько денег, сколько с нас берут за сети, за обслуживание. Деньги хорошие берут с населения. Очень дорого свет стоит, но вложений таких не видно.
Люди оплачивают счета, опасаясь, что если будет просрочка - начислят еще больше. Режим постоянной экономии давно стал нормой для пенсионеров и многодетных семей. Старики, существующие на копейки, ищут на прилавках магазинов самые дешевые продукты, самые доступные лекарства - в аптеках, или отказываются от них в пользу оплаты коммунальных счетов и счетов энергетиков. Но зато поборов с населения хватает на новые шикарные офисы, строящиеся в имперском стиле «национального достояния».
В этом году, судя по информации пресс-службы филиала «Россети Центр Курскэнерго», компания освоила 200 млн руб на строительство новых линий. Финансирование идет за счет тарифа на передачу электрической энергии и в конечном итоге приводит к её удорожанию для всех потребителей. Рядовым курянам остаётся с тревогой ждать платёжки. Никто не сомневается, что в 2020 году Курскэнерго и областная власть вновь поднимут тарифы, это лишь вопрос времени.
Курскэнерго: элитная недвижимость за наш счёт?
Куряне рассказали, как им приходится экономить на электричестве