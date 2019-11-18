В Курске появятся «умные» остановки, которые вызовут автобус
Есть нюанс - опция работает, если собралось больше пяти пассажиров
Принцип работы инновационного сервиса таков: человек подходит к остановке, нажимает на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на ней. Система с помощью видеодетектора проверяет сколько пассажиров собрались ехать. Если больше пяти - система автоматически выводит автобус на маршрут.
Но вот, что делать, если вы на остановке один? Выход тоже есть - если вы льготник - сможете вызвать социальное такси, также с помощью кнопки на остановке.
Предусмотрена и возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек.
"Фактически человек сможет заранее информировать автобусного перевозчика о своём намерении поехать завтра в шесть утра. При условии, если количество заявок будет превышать необходимую экономическую норму (а её определят в мэрии города, ред.), человек увидит сигнал, что автобус будет готов и точно приедет к назначенному времени", - отметил пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Он также отметил, что функционал сервиса ещё может измениться. Пока речь идёт о внедрении исключительно технологии.