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В Курске появятся «умные» остановки, которые вызовут автобус

Есть нюанс - опция работает, если собралось больше пяти пассажиров

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В следующем году в России появятся «умные» остановки. Они будут автоматически вызывать автобус. Сначала эксперимент в пилотном режиме запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях.

Принцип работы инновационного сервиса таков: человек подходит к остановке, нажимает на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на ней. Система с помощью видеодетектора проверяет сколько пассажиров собрались ехать. Если больше пяти - система автоматически выводит автобус на маршрут. 

Но вот, что делать, если вы на остановке один? Выход тоже есть - если вы льготник - сможете вызвать социальное такси, также с помощью кнопки на остановке. 

Предусмотрена и возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек.

"Фактически человек сможет заранее информировать автобусного перевозчика о своём намерении поехать завтра в шесть утра. При условии, если количество заявок будет превышать необходимую экономическую норму (а её определят в мэрии города, ред.), человек увидит сигнал, что автобус будет готов и точно приедет к назначенному времени", - отметил пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

Он также отметил, что функционал сервиса ещё может измениться. Пока речь идёт о внедрении исключительно технологии.

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