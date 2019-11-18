  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курскэнерго выступило партнером Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship»

В Курске на базе Юго-Западного государственного университета состоялся третий Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов

Читайте также

В Курске на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) состоялся третий Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship». Участниками мероприятия стали студенческие команды 17 вузов из 14 регионов России. Они представили свои решения производственных задач, подготовленных представителями крупных предприятий Курска.

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» выступил партнером чемпионата. Энергетики вошли в состав экспертной комиссии, подготовили для студентов актуальные практические инженерные задачи (кейсы) в секции «Электроснабжение и электроэнергетика». Участникам необходимо было разработать предложения по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ - построению «умной сети» с применением элементов распределенной автоматизации. Экспертная комиссия оценивала соответствие решений заданным техническим параметрам, выбор оборудования, а также экономическую эффективность разработанных проектов.

В итоге победителем чемпионата в секции «Электроснабжение и электроэнергетика» стала команда «FIXики» из Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова. Второе и третье место заняли команды из города Ставрополь «Smart Energy» и «NCFU ENERGY», представляющие Северо-Кавказский федеральный университет. Победители и призеры чемпионата получили от организаторов и партнёров дипломы и ценные подарки.

«Сегодня электроэнергетика нуждается в молодых и талантливых кадрах, способных генерировать перспективные идеи для продвижения отрасли. Подобные мероприятия помогают выявить таких ребят, присмотреться к ним, чтобы в дальнейшем привлекать их для работы на предприятии», - подчеркнул начальник управления технологического развития Курскэнерго Владимир Волошин.

Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship» – образовательный проект, направленный на выявление и поддержку перспективных выпускников и студентов, а также на привлечение молодых специалистов в реальный сектор экономики и популяризацию инженерно-технических специальностей.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

61 миллион рублей выделят курские власти на тротуары

Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади

Курский железнодорожный техникум отметил 90-летие со дня основания

В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками

Туман и гололёд. На Курскую область идут морозы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске