Курскэнерго выступило партнером Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship»
В Курске на базе Юго-Западного государственного университета состоялся третий Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов
Филиал «Россети Центр Курскэнерго» выступил партнером чемпионата. Энергетики вошли в состав экспертной комиссии, подготовили для студентов актуальные практические инженерные задачи (кейсы) в секции «Электроснабжение и электроэнергетика». Участникам необходимо было разработать предложения по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ - построению «умной сети» с применением элементов распределенной автоматизации. Экспертная комиссия оценивала соответствие решений заданным техническим параметрам, выбор оборудования, а также экономическую эффективность разработанных проектов.
В итоге победителем чемпионата в секции «Электроснабжение и электроэнергетика» стала команда «FIXики» из Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова. Второе и третье место заняли команды из города Ставрополь «Smart Energy» и «NCFU ENERGY», представляющие Северо-Кавказский федеральный университет. Победители и призеры чемпионата получили от организаторов и партнёров дипломы и ценные подарки.
«Сегодня электроэнергетика нуждается в молодых и талантливых кадрах, способных генерировать перспективные идеи для продвижения отрасли. Подобные мероприятия помогают выявить таких ребят, присмотреться к ним, чтобы в дальнейшем привлекать их для работы на предприятии», - подчеркнул начальник управления технологического развития Курскэнерго Владимир Волошин.
Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship» – образовательный проект, направленный на выявление и поддержку перспективных выпускников и студентов, а также на привлечение молодых специалистов в реальный сектор экономики и популяризацию инженерно-технических специальностей.