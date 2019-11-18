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В двух авариях под Курском погибли молодой мужчина и пенсионерка

На выходных в Курской области произошли две аварии, жертвами которых стали 28-летний мужчина и 67-летняя женщина
В двух авариях под Курском погибли молодой мужчина и пенсионерка

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На выходных в Курской области произошли две аварии, жертвами которых стали 28-летний мужчина и 67-летняя женщина. 

Так, в Кореневском районе рано утром 16 ноября, примерно в начале в восьмого, на 2 км автодороги «Рыльск-Коренево-Суджа – Секерино», 58-летний байкер на мотоцикле «Motoland», не имея права управления, сбил пожилую велосипедистку. Пенсионерка скончалась на месте ДТП, а сам мотоциклист получил травмы, его доставили в кореневскую райбольницу, сообщили в ГИБДД.

Другая авария случилась в Железногорском районе во втором часу ночи 17 ноября. Там на 25 км автодороги Тросна-Калиновка, 29-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» , двигаясь со стороны Железногорска в сторону села Тросна, не справился с управлением, зацепил правую по ходу движения обочину , после чего машина наехала на левую по ходу движения обочину и съехала в кювет. Там автомобиль опрокинулся. 

В результате на месте погиб 28-летний пассажир. Водитель и ещё один пассажир - 19-летний парень с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в 1-ю горбольницу Железногорска.





ФОТО - АВТОКАДР_46
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