Курянин попал под уголовное дело, продав чужие чугунные батареи

Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд

41-летний курянин попал под уголовное дало - он украл и продал чугунные батареи.Как рассказали в городском УМВД, в полицию обратился владелец похищенный батарей. Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд.Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения и составили фоторобот подозреваемого. Вскоре подозреваемого задержали. Он признался, что действовал в одиночку. Постепенно он вынес из подъезда 5 чугунных батарей и спрятал их, а затем сбыл в ближайший пункт приёма металла. Вырученные деньги потратил на алкоголь. Меж тем, сумма ущерба хозяину батарей превысила три с половиной тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело. Предприимчивый курянин находится под подпиской о невыезде.