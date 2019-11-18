Курянин попал под уголовное дело, продав чужие чугунные батареи
Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд
Как рассказали в городском УМВД, в полицию обратился владелец похищенный батарей. Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд.
Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения и составили фоторобот подозреваемого. Вскоре подозреваемого задержали. Он признался, что действовал в одиночку. Постепенно он вынес из подъезда 5 чугунных батарей и спрятал их, а затем сбыл в ближайший пункт приёма металла. Вырученные деньги потратил на алкоголь. Меж тем, сумма ущерба хозяину батарей превысила три с половиной тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело. Предприимчивый курянин находится под подпиской о невыезде.