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Курянин попал под уголовное дело, продав чужие чугунные батареи

Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд
Курянин попал под уголовное дело, продав чужие чугунные батареи

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41-летний курянин попал под уголовное дало - он украл и продал чугунные батареи. 

Как рассказали в городском УМВД,  в полицию обратился владелец похищенный батарей. Мужчина делал ремонт в своей квартире и вынес старые батареи в подъезд.

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения и составили фоторобот подозреваемого. Вскоре подозреваемого задержали. Он признался, что действовал в одиночку. Постепенно он вынес из подъезда 5 чугунных батарей и спрятал их, а затем сбыл в ближайший пункт приёма металла. Вырученные деньги потратил на алкоголь. Меж тем, сумма ущерба хозяину батарей превысила три с половиной тысячи рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Предприимчивый курянин находится под подпиской о невыезде.


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