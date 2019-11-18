В Курске прокуратура пытается взыскать с комитета здравоохранения компенсации за инсулиновые иглы для ребёнка-инвалида

После вмешательства прокуратуры ребёнку начали выдавать рецепты на получение инсулиновых игл и увеличили количество тест-полосок

В Курске прокуратура пытается взыскать с комитета здравоохранения компенсации за медицинские изделия для ребёнка-инвалида. В ведомство обратилась мать 12-летней девочки. Её робёнок страдает сахарным диабетом 1 типа. Каждый день подростку необходимо делать по 4-5 инъекций инсулина. Также нужно постоянно измерять уровень глюкозы в крови. Для этого необходимо от 155 до 217 тест-полосок.Как показала проверка, более 3-х лет девочке не выдавались рецепты на бесплатное обеспечение иглами для инъекций, а тест-полосок фактически предоставлено в два раза меньше.- На момент обращения в прокуратуру только по рецептам 2018 года ребёнку не выдали одну тысячу тест-полосок, - отмечают в ведомстве. - Мать девочки была вынуждена приобрести жизненно необходимые медицинские изделия на сумму более 30 тысяч рублей за свой счёт.При этом в прокуратуре напоминают - в соответствии с действующими правовыми нормами изделия медицинского назначения - инсулиновые иглы и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови инвалидам отпускаются по рецептам бесплатно.После вмешательства прокуратуры ребёнку начали выдавать рецепты на получение инсулиновых игл и увеличили количество тест-полосок.Кроме этого, прокурор Центрального административного округа направил в суд исковое заявление, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области денежные средства, которые женщина потратила на приобретение иглы и тест-полоски для больной дочери.Требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.