Почти весь Сеймский округ Курска до полуночи остался без горячей воды и отопления

Всего в зоне отключения 57 многоэтажек, в которых проживают почти 9 тысяч человек, 3 школы, 3 детских сада и 2 поликлиники

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали на проспекте Ленинского комсомола.Так как повреждённый участок находится в начале тепломагистрали, для проведения ремонта пришлось приостановить подачу горячей воды в большинстве районов Сеймского округа.«Наши ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы в сжатые сроки», - сказали в компании.До полуночи предётся потерпеть неудобства жителям улиц:- м-н КЗТЗ,- ул. Народная,- ул. Обоянская,- ул. Дружбы,- ул. Черняховского,- ул. Резиновая,- ул. Краснополянская,- ул. Серегина,- ул. Гагарина,- п-т Кулакова,- ул. Энергетиков- пер. 3-й Шоссейный,- ул. Энгельса,- ул. 3-я Песковская,- пр-д Магистральный- ул. Бочарова (4, 6),- ул. Чернышевского (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 70, 72),- ул. Павлуновского (1, 3, 5, 7),- ул. Дзержинского (65/2),- ул. Овечкина (3, 5),- ул. 50 лет Октября (1, 3, 7, 11, 13, 15, 15а),- ул. Большевиков (84, 97),- ул. Чехова (2, 38, 6, 4, 8, 11\52, 9),- ул. Ломоносова (30а, 34\50).По Магистральному проезду и улице Энергетиков также временно приостановлена подача отопления.Всего в зоне отключения 57 многоквартирных жилых дома, в которых проживают почти 9 тысяч человек, из них 1600 детей, также 3 школы (№56, №41, №24) , 3 детских сада (№85, №110, №95) и 2 поликлиники.Холодное водоснабжение не нарушено.Телефон для справок: 39-48-68