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Почти весь Сеймский округ Курска до полуночи остался без горячей воды и отопления

Всего в зоне отключения 57 многоэтажек, в которых проживают почти 9 тысяч человек, 3 школы, 3 детских сада и 2 поликлиники
Почти весь Сеймский округ Курска до полуночи остался без горячей воды и отопления

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Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали на проспекте Ленинского комсомола. 

Так как повреждённый участок находится в начале тепломагистрали, для проведения ремонта пришлось приостановить подачу горячей воды в большинстве районов Сеймского округа. 

«Наши ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы в сжатые сроки», - сказали в компании.

До полуночи предётся потерпеть неудобства жителям улиц:

- м-н КЗТЗ,

- ул. Народная,

- ул. Обоянская,

- ул. Дружбы,

- ул. Черняховского,

- ул. Резиновая,

- ул. Краснополянская,

- ул. Серегина,

- ул. Гагарина,

- п-т Кулакова,

- ул. Энергетиков

- пер. 3-й Шоссейный,

- ул. Энгельса,

- ул. 3-я Песковская,

- пр-д Магистральный

- ул. Бочарова (4, 6),

- ул. Чернышевского (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 70, 72),

- ул. Павлуновского (1, 3, 5, 7),

- ул. Дзержинского (65/2),

- ул. Овечкина (3, 5),

- ул. 50 лет Октября (1, 3, 7, 11, 13, 15, 15а),

- ул. Большевиков (84, 97),

- ул. Чехова (2, 38, 6, 4, 8, 11\52, 9),

- ул. Ломоносова (30а, 34\50).

По Магистральному проезду и улице Энергетиков также временно приостановлена подача отопления. 

Всего в зоне отключения 57 многоквартирных жилых дома, в которых проживают почти 9 тысяч человек, из них 1600 детей, также 3 школы (№56, №41, №24) , 3 детских сада (№85, №110, №95) и 2 поликлиники. 

Холодное водоснабжение не нарушено.

Телефон для справок: 39-48-68

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