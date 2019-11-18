Почти весь Сеймский округ Курска до полуночи остался без горячей воды и отопления
Всего в зоне отключения 57 многоэтажек, в которых проживают почти 9 тысяч человек, 3 школы, 3 детских сада и 2 поликлиники
Так как повреждённый участок находится в начале тепломагистрали, для проведения ремонта пришлось приостановить подачу горячей воды в большинстве районов Сеймского округа.
«Наши ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы завершить работы в сжатые сроки», - сказали в компании.
До полуночи предётся потерпеть неудобства жителям улиц:
- м-н КЗТЗ,
- ул. Народная,
- ул. Обоянская,
- ул. Дружбы,
- ул. Черняховского,
- ул. Резиновая,
- ул. Краснополянская,
- ул. Серегина,
- ул. Гагарина,
- п-т Кулакова,
- ул. Энергетиков
- пер. 3-й Шоссейный,
- ул. Энгельса,
- ул. 3-я Песковская,
- пр-д Магистральный
- ул. Бочарова (4, 6),
- ул. Чернышевского (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 70, 72),
- ул. Павлуновского (1, 3, 5, 7),
- ул. Дзержинского (65/2),
- ул. Овечкина (3, 5),
- ул. 50 лет Октября (1, 3, 7, 11, 13, 15, 15а),
- ул. Большевиков (84, 97),
- ул. Чехова (2, 38, 6, 4, 8, 11\52, 9),
- ул. Ломоносова (30а, 34\50).
По Магистральному проезду и улице Энергетиков также временно приостановлена подача отопления.
Всего в зоне отключения 57 многоквартирных жилых дома, в которых проживают почти 9 тысяч человек, из них 1600 детей, также 3 школы (№56, №41, №24) , 3 детских сада (№85, №110, №95) и 2 поликлиники.
Холодное водоснабжение не нарушено.
Телефон для справок: 39-48-68