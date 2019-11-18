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Туман и гололёд. На Курскую область идут морозы

Спасатели призывают автомобилистов быть аккуратнее на дорогах
Туман и гололёд. На Курскую область идут морозы

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К туманам в Курской области теперь добавится ещё и гололёд, предупреждают в региональном МЧС.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ночью местами гололёд. Температура по области ночью составит от 2º мороза до 3º тепла, днём 0-5º тепла.

Также синоптики прогнозируют, что климатическая зима в нашем регионе может начаться раньше. Уже на этой неделе днём ожидается до 4 градусов мороза днём и до 8 в тёмное время суток. При этом туман должен рассеяться, будет солнечно.

Спасатели призывают автомобилистов быть аккуратнее на дорогах. 

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