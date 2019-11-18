В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками
Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана
Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана.
Росгвардейцы задержали их и вызвали к месту происшествия полицейских и специалистов наркоконтроля. Правоохранители обнаружили 2 свёртка, в которых, как установила экспертиза, находилось вещество, относящееся к тяжёлой группе наркотиков.
Задержанными оказались местные жители, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Теперь они оба стали фигурантами уголовного дела по статье 228 УК РФ.