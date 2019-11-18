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В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками

Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана

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Вечером на одной из улиц Железногорска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили двух подозрительных мужчин.

Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана.

Росгвардейцы задержали их и вызвали к месту происшествия полицейских и специалистов наркоконтроля. Правоохранители обнаружили 2 свёртка, в которых, как установила экспертиза, находилось вещество, относящееся к тяжёлой группе наркотиков.

Задержанными оказались местные жители, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Теперь они оба стали фигурантами уголовного дела по статье 228 УК РФ. 

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