В Курской области росгвардейцы задержали двоих горожан с тяжёлыми наркотиками

Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана

Вечером на одной из улиц Железногорска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили двух подозрительных мужчин.Увидев патрульный автомобиль люди попытались скрыться, при этом что-то выбросив из кармана.Росгвардейцы задержали их и вызвали к месту происшествия полицейских и специалистов наркоконтроля. Правоохранители обнаружили 2 свёртка, в которых, как установила экспертиза, находилось вещество, относящееся к тяжёлой группе наркотиков.Задержанными оказались местные жители, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Теперь они оба стали фигурантами уголовного дела по статье 228 УК РФ.