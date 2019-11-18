Курский железнодорожный техникум отметил 90-летие со дня основания

ТАКТ".Празднование юбилея в Курском железнодорожном техникуме началось с торжественного митинга. На площади перед учебным заведением установлен памятник погибшим железнодорожникам. У подножья постамента присутствующие возложили цветы – в память о трудовых и военных подвигах выпускников и сотрудников техникума, сообщает телеканал "
Более восьмисот студентов получают образование в техникуме по четырем специальностям. В настоящее время учреждение является филиалом крупнейшего транспортных ВУЗов России – Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и остается одним из ведущих средних профессиональных учебных заведений страны.
Владимир Агеев, директор Железнодорожного техникума города Курска: «Воспитали целую плеяду замечательных выпускников-воспитанников. Среди них есть почетные железнодорожники, почетные энергетики, почетные транспортные строители. Более 600 человек награждены государственными наградами».
За многие годы существования Курского железнодорожного техникума из его стен выходили не просто компетентные специалисты, а любящие своё дело люди. Непрерывно обновляемая учебно-материальная база, коллектив опытных преподавателей – всё это помогает учебному заведению продолжать подготовку профессиональных кадров для железных дорог России.
Александр Беспалов, заместитель председателя профсоюзной организации МЖД: «Ко мне всегда приходили руководители локомотивных депо, как к замначальнику по кадрам ещё и просили дать им на практику, да и вообще на работу, курских ребят. Действительно они ценятся».
Сергей Тюменев, заместитель начальника МЖД по кадрам и социальным вопросам: «Ежегодно порядка 100 человек мы принимаем в ряды железной дороги, поэтому техникум для нас очень важен».
Достижения выпускников – большая заслуга педагогического коллектива, где каждый настоящий профессионал своего дела. Это подтверждается многочисленными наградами и почетными званиями. Алексей Семенихин с теплотой отзывается о коллегах, успешно совмещая преподавательскую и управленческую деятельность более пяти лет.
Алексей Семенихин, заместитель директора Курского железнодорожного техникума по учебно-воспитательной работе: «Наука это не за деньги – это работа по призванию. Потому что только человек, который отдается 24 часа в сутки, может добиться успехов в педагогике».
Праздничный концерт, приуроченный к 90-летию техникума собрал ветеранов железной дороги, преподавателей и студентов. На сцене выступили ведущие танцевальные и музыкальные коллективы образовательной организации. Не обошлось без подарков. Владимир Агеев – директор техникума – был отмечен благодарностью от руководства МЖД, а материальная база учреждения пополнился новой акустической системой.
Курский железнодорожный техникум отметил 90-летие со дня основания
В настоящее время учреждение является филиалом крупнейшего транспортных ВУЗов России