Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади

Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных

Курская горадминистрация запретила менять архитектурный облик здания на Красной площади. Речь идёт о доме № 2/4, где находится выставочной зал КТЦ «Звёздный».Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных.Специалисты комитета архитектуры и градостроительства выяснили, что собственник нежилого помещения выполнил реконструкцию части фасада здания без согласования с комитетом архитектуры. В процессе работ увеличиы оконные проёмы, выходящие на центральную площадь города.- Самовольное изменение архитектурного облика здания недопустимо, - прокомментировал ситуацию председатель комитета архитектуры и градостроительства Виктор Казьмин, - поэтому в адрес собственника направлено уведомление с требованием привести фасад в исходное состояние в соответствии с утверждённым архитектурным решением здания.