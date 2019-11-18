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Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади

Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных
Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади

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Курская горадминистрация запретила менять архитектурный облик здания на Красной площади. Речь идёт о доме № 2/4, где находится выставочной зал КТЦ «Звёздный».

Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных. 

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства выяснили, что собственник нежилого помещения выполнил реконструкцию части фасада здания без согласования с комитетом архитектуры. В процессе работ увеличиы оконные проёмы, выходящие на центральную площадь города. 

- Самовольное изменение архитектурного облика здания недопустимо, - прокомментировал ситуацию председатель комитета архитектуры и градостроительства Виктор Казьмин, - поэтому в адрес собственника направлено уведомление с требованием привести фасад в исходное состояние в соответствии с утверждённым архитектурным решением здания.
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