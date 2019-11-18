Курская администрация заставила вернуть прежние окна в здании на Красной площади
Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных
Внимательные горожане заметили, что в одном из помещений первого этажа окна стали заметно отличаться по размеру от остальных.
Специалисты комитета архитектуры и градостроительства выяснили, что собственник нежилого помещения выполнил реконструкцию части фасада здания без согласования с комитетом архитектуры. В процессе работ увеличиы оконные проёмы, выходящие на центральную площадь города.
- Самовольное изменение архитектурного облика здания недопустимо, - прокомментировал ситуацию председатель комитета архитектуры и градостроительства Виктор Казьмин, - поэтому в адрес собственника направлено уведомление с требованием привести фасад в исходное состояние в соответствии с утверждённым архитектурным решением здания.