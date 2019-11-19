Курский «Экопатруль» положительно оценил систему экологической безопасности предприятий «Мираторга»

В состав комиссии «Экопатруля» вошли специалисты Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора





Курск, 18 ноября – «Мираторг», крупнейший вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в РФ сообщает, что эксперты «Экопатруля» дали положительную оценку системе экологической безопасности объектов компании в Курской области.АПХ «Мираторг» реализует в Курской области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Холдинг обеспечил рабочими местами и достойной заработной платой уже порядка 3000 жителей региона. Для полноценного функционирования площадок компании создана собственная кормовая база. Холдинг активно инвестирует в поддержание высочайшего уровня экологической безопасности своих предприятий: современные высокоэффективные очистные сооружения и внедренные технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Результаты этой работы регулярно оценивают комиссии государственных надзорных органов и независимые эксперты.В состав комиссии «Экопатруля» вошли специалисты Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора. Экспертов познакомили с реализацией процесса и технологией внесения органического удобрения на поля компании в Фатежском районе Курской области. Комиссия оценила систему обеспечения экологической безопасности, осмотрела специальные инженерные сооружения – лагуны, где в результате процесса естественной ферментации стоков со свиноводческой площадки получают ценнейший с точки зрения агрономии продукт – натуральное органическое удобрение. Эксперты убедились в абсолютной изолированности лагун и проверили, как происходит процедура внесения органических удобрений.Представители Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области отметили соответствие действий сотрудников АПХ «Мираторг» требованиям природоохранного законодательства, а также полный объем предоставленных документов по контролю и обеспечению экологических норм безопасности.«Одна из важнейших задач «Мираторга» - строгое соблюдение всех норм природоохранного законодательства РФ. Ежегодно в инвестиционной программе «Мираторг» предусматривает средства на внедрение передовых технологий в области безопасного природопользования. Бережное отношение к ресурсам и земле, персональная ответственность каждого сотрудника в этом вопросе – гарантия экологической безопасности на территориях, где располагаются объекты компании, а также залог благополучия населения. Холдинг заинтересован в сохранении и поддержании природных ресурсов, так как мы работаем на земле, и только благоприятная экологическая обстановка позволяет произвести продукт высшего качества», - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».