В Курске возле школы №8, наконец, включили давно смонтированный светофор

Минимум два ДТП с участием пешеходов произошли около неработающего светофора на Союзной

На улице Союзной в Курске недалеко от школы №8 наконец заработал светофор. Так мэрия отреагировала на обращение активистов регионального отделения ОНФ по итогам рейда по городским улицам. В ходе него общественники показали журналистам объекты, из-за которых областной центр оказался в «красной» - самой проблемной зоне дорожного рейтинга ОНФ.Около нерегулируемого перехода в районе школы № 8 на улице Союзной расположены больница, бассейн, лаборатории анализов и детский сквер. На оживлённом переходе поставили светофор, но после этого он не работал ещё около двух с половиной месяцев. Просто сотрудники электросетей ошибочно предоставили несуществующую точку подключения.«Всё это время выключенный светофор вводил в заблуждение и водителей, и пешеходов и создавал аварийную ситуацию. Каждому водителю приходилось отвлекаться, анализировать, что со светофором - какой включится свет или не включится вообще. Уходили секунды. Они стоили некоторым курянам здоровья. Минимум два ДТП с участием пешеходов произошли около неработающего светофора на Союзной. Люди отправились в больницы с травмами», - рассказывает региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Борис Свиридов.Но автомобильный светофор в нарушение правил установили пока только с одной стороны перехода - по направлению из центра города, с другой работает только светофор для пешеходов.«Хорошо, что наконец заработал один светофор около школы №8. Администрация Курска услышала претензии общественников и устранила недочёт. Но для безопасности и удобства участников движения нужен второй светофор. Для соблюдения ГОСТа рекомендуем также нанести стоп-линии перед «зеброй». Надеемся, в ближайшее время эти и другие проблемы в реализации нацпроекта по ремонту дорог, на которые указали эксперты ОНФ, удастся решить», - отметила эксперт регионального ОНФ Екатерина Руднева.