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После визита лже-врача курская пенсионерка лишилась 160 тысяч рублей. ФОТО

Мошенницу ищут. Составлен фоторобот

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В Курске ищут мошенницу, обокравшую пенсионерку. 74-летняя женщина, впустила в дом незнакомку, представившуюся медработником. Та поинтересовалась на какие недуги старушка жалуется и провела осмотр. 

Далее мошенница действовала по стандартной схеме. Она попросила стакан воды и, воспользовавшись отсутствием пенсионерки, похитила все сбережения – 160 тысяч рублей, хранившиеся в шкатулке на столе. Пожилая женщина обратилась в полицию. С её слов составили фоторобот "доктора".

На вид: 35 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие. Одета в чёрную вязаную шапкуа, чёрный пуховик выше колена, чёрные сапоги, тёмные перчатки. На верхней челюсти отсутствуют 2 зуба.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о подозреваемой, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантирована.

А пока мошенницу ищут, полиция напоминает основные правила, которые помогут сохранить своё имущество: впускать в квартиру незнакомых людей опасно. Если человек представляется врачом или сотрудником коммунальных служб, необходимо проверить его документы, а также позвонить в организацию, которую он якобы представляет. В случае, если гость вызывает подозрения — сразу же обращайтесь в полицию. Злоумышленник, который планирует преступление немедленно уйдёт, не дожидаясь прибытия стражей порядка.

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